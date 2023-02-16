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16 февраля, 08:42

Британские учёные: Любовь и секс стимулируют иммунитет и спасают от смерти

Британские врачи выяснили, что романтические отношения, состояние влюблённости и секс стимулируют иммунитет человека и ведут к долголетию. Об этом пишет газета The Sun.

"Любовь и чувство, возникающее, когда человек любим, вызывают счастье, уменьшают вероятность ментальных расстройств. Значимые отношения важны, они продлевают ожидаемую продолжительность жизни", — рассказала врач геронтологического центра Рейчел Уорд.

Как объяснила психотерапевт Анита Бейнс, секс и продолжительные близкие отношения стимулируют иммунитет из-за обмена микрофлорой между партнёрами. В результате иммунная система со временем усиливается. Есть целебный эффект и со стороны психики: к примеру, снижается риск развития депрессии. Всё дело в том, что партнёр оказывает возлюбленному эмоциональную поддержку, избавляя от чувства одиночества и изоляции. Исследователи также обнаружили, что брак снижает риск развития диабета II типа.

А сексолог Пиппа Мерфи уверена, что интимная близость и отношения полезны для сердца и сосудов, особенно женских. Эксперт отметила, что секс дважды в неделю может уменьшить риск развития сердечных заболеваний на 50%, а также добавила, что половой акт способствует здоровому сну.

"Займитесь сексом перед сном, и, скорее всего, вы не только быстро заснёте, но и ваш цикл сна будет более здоровым", — посоветовала врач.

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А ранее учёные доказали, что спонтанный секс ничуть не лучше запланированного. В ходе опроса эксперты выяснили, что мысли о неожиданной страсти пробуждают больше предвкушения. Однако позже пришли к выводу, что уровень эмоций и удовольствия точно такой же, как и во время запланированных утех.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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