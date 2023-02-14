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14 февраля, 17:06

Учёные доказали, что спонтанный секс не лучше запланированного

Спонтанный секс ничем не лучше запланированного, хотя традиционно считается, что импровизация и внезапность в этом деле добавляют адреналина. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследования специалистов из Йоркского университета.

Учёные провели два эксперимента. Сначала они опросили более 300 человек, состоявших в серьёзных отношениях. Оказалось, что мысли о неожиданной страсти пробуждают в них больше предвкушения. Но на втором этапе выяснилось, что уровень эмоций и удовольствия точно такой же, как и во время запланированных утех. Для этого было опрошено ещё 100 пар.

"В целом мы обнаружили, что люди называют идеальным именно спонтанный секс, однако на практике нет разницы", — подчеркнула соавтор исследования, профессор Эми Мьюз.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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