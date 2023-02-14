Бэнкси создал граффити о домашнем насилии ко Дню святого Валентина

Британский уличный художник Бэнкси своеобразно поздравил всех влюблённых с Днём святого Валентина, напомнив о проблеме домашнего насилия и призвав женщин не мириться с мужской агрессией с помощью нового рисунка-граффити.

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина. Фото © Twitter / Caffè Letterario @SalaLettura

Рисунок появился на стене дома в городе Маргит английского графства Кент. На нём изображена домохозяйка из 1950-х годов с подбитым глазом и выбитым зубом, но вполне довольная собой из-за победы над мужем-агрессором, ноги которого торчат из рядом стоящей морозильной камеры. "Тушь на День святого Валентина", — подписал Бэнкси свою работу.