Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 15:24

Бэнкси создал граффити о домашнем насилии ко Дню святого Валентина

<p>Бэнкси создал очередной рисунок-граффити. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alberto63Al/status/1625508808876326922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Caffè Letterario @SalaLettura</a></p>

Бэнкси создал очередной рисунок-граффити. Фото © Twitter / Caffè Letterario @SalaLettura

Британский уличный художник Бэнкси своеобразно поздравил всех влюблённых с Днём святого Валентина, напомнив о проблеме домашнего насилия и призвав женщин не мириться с мужской агрессией с помощью нового рисунка-граффити.

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина. Фото © Twitter / Caffè Letterario @SalaLettura

Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина. Фото © Twitter / Caffè Letterario @SalaLettura

Рисунок появился на стене дома в городе Маргит английского графства Кент. На нём изображена домохозяйка из 1950-х годов с подбитым глазом и выбитым зубом, но вполне довольная собой из-за победы над мужем-агрессором, ноги которого торчат из рядом стоящей морозильной камеры. "Тушь на День святого Валентина", — подписал Бэнкси свою работу.

В Эрмитаже планируют открыть выставку тифлокопий произведений мирового искусства

В Эрмитаже планируют открыть выставку тифлокопий произведений мирового искусства

Напомним, в начале декабря прошлого года в Гостомеле Киевской области со стены срезали рисунок-граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на котором изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте, им грозит 12 лет тюрьмы, так как рисунок оценивается в четверть миллиона долларов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • бэнкси
  • Великобритания
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров