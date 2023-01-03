Стало известно, какое наказание грозит похитителям стены с граффити Бэнкси
На Украине полиция предъявила обвинение похитителям части стены с граффити Бэнкси
Граффити Бэнкси, похищенные вместе с частью стены. Фото © Нацполиция Украины
На Украине предъявлено обвинение предполагаемым похитителям граффити Бэнкси в городе Гостомеле, что недалеко от Киева. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
В таком виде похищенные граффити собирались перевозить. Фото © Нацполиция Украины
"При помощи деревянных дощечек и полиэтилена злоумышленники пытались транспортировать граффити. Благодаря неравнодушию граждан полицейским и другим силовикам удалось задержать преступников", — сообщает украинская полиция.
Стена в Гостомеле с вырезанным куском. Фото © Нацполиция Украины
Следователи провели искусствоведческую экспертизу, по итогам которой работа художника была оценена в более чем 9 млн гривен (более 19 млн рублей, или около четверти миллиона долларов). Этим и объясняется тот факт, что похитителям грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в начале декабря в Гостомеле Киевской области со стены срезали граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на которых изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте.