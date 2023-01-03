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2 января, 22:46

Стало известно, какое наказание грозит похитителям стены с граффити Бэнкси

На Украине полиция предъявила обвинение похитителям части стены с граффити Бэнкси

<p>Граффити Бэнкси, похищенные вместе с частью стены. Фото © Нацполиция Украины</p>

Граффити Бэнкси, похищенные вместе с частью стены. Фото © Нацполиция Украины

На Украине предъявлено обвинение предполагаемым похитителям граффити Бэнкси в городе Гостомеле, что недалеко от Киева. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

В таком виде похищенные граффити собирались перевозить. Фото © Нацполиция Украины

В таком виде похищенные граффити собирались перевозить. Фото © Нацполиция Украины

"При помощи деревянных дощечек и полиэтилена злоумышленники пытались транспортировать граффити. Благодаря неравнодушию граждан полицейским и другим силовикам удалось задержать преступников", — сообщает украинская полиция.

Стена в Гостомеле с вырезанным куском. Фото © Нацполиция Украины

Стена в Гостомеле с вырезанным куском. Фото © Нацполиция Украины

Следователи провели искусствоведческую экспертизу, по итогам которой работа художника была оценена в более чем 9 млн гривен (более 19 млн рублей, или около четверти миллиона долларов). Этим и объясняется тот факт, что похитителям грозит до 12 лет тюрьмы.

В Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси"

В Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси"

Напомним, в начале декабря в Гостомеле Киевской области со стены срезали граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на которых изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте.

Анатолий Симоненко

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