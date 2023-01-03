Французская компания GTT решила приостановить работу в России

Французская компания GTT (Gaztransport & Technigaz) сообщила о решении приостановить работу в России. Будет прекращено её сотрудничество с российской судостроительной компанией "Звезда".

"После углублённого анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа объявляет, что останавливает деятельность в России", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Там добавили, что с 8 января этого года будет приостановлен контракт со "Звездой" по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие GTT будет ограничено завершением проектов лишь двух судов, работа над которыми уже далеко продвинулась.

GTT на данный момент является мировым лидером в сфере мембранных контейнерных систем. Они используются для перевозки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).