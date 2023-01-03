Российская чемпионка мира по шахматам решила представлять другую страну

Российская шахматистка Александра Костенюк решила с начала 2024 года выступать за сборную другой страны — Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской федерации шахмат (FSE).

Там пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны. Костенюк получила паспорт более десяти лет назад в рамках предыдущего брака. Сейчас она из-за санкций, введённых против Федерации шахмат России, выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

В 2023 году Костенюк за Швейцарию выступать не сможет, так как иначе FSE пришлось бы платить российской федерации комиссию за перевод в размере $10 тысяч. После двухлетнего ожидания такой выплаты не требуется.

Костенюк сейчас 38 лет. Чемпионкой мира она становилась 12 раз. А также является обладательницей Кубка мира, трёхкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад и двукратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам. Награждена российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.