Российская чемпионка мира по шахматам решила представлять другую страну
Российская шахматистка Костенюк решила представлять Швейцарию с 2024 года
Александра Костенюк. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Российская шахматистка Александра Костенюк решила с начала 2024 года выступать за сборную другой страны — Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской федерации шахмат (FSE).
Там пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны. Костенюк получила паспорт более десяти лет назад в рамках предыдущего брака. Сейчас она из-за санкций, введённых против Федерации шахмат России, выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
В 2023 году Костенюк за Швейцарию выступать не сможет, так как иначе FSE пришлось бы платить российской федерации комиссию за перевод в размере $10 тысяч. После двухлетнего ожидания такой выплаты не требуется.
Костенюк сейчас 38 лет. Чемпионкой мира она становилась 12 раз. А также является обладательницей Кубка мира, трёхкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад и двукратной чемпионкой Европы по быстрым шахматам. Награждена российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Напомним, в прошлом году ФИДЕ отстранила российского шахматиста Сергея Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлилась до 21 сентября, теперь он имеет право выступать на турнирах под нейтральным флагом. Однако делать это Карякин отказался, заявив, что его не устраивает нейтральный статус.