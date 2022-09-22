"Принципиальный вопрос": Отбывший дисквалификацию шахматист Карякин отказался выступать под нейтральным флагом

Отбывший дисквалификацию российский гроссмейстер Сергей Карякин не планирует выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает", — заявил Карякин.

В конце марта ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлилась до 21 сентября, теперь он имеет право выступать на турнирах под нейтральным флагом.