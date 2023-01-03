Меладзе предложили ударить по больной стороне из-за его проукраинской выходки

Лучшим способом наказать певца Валерия Меладзе за поддержку лозунга "Слава Украине" на концерте в Дубае станет лишение его не российских регалий, а денег. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

"Мне кажется, что Меладзе, как и всем прочим, абсолютно и глубоко наплевать на эти звания в данный конкретный момент. Единственное, наверное, на что этому человеку не наплевать — на свой кошелёк. Лучше лишать не звания, а возможности давать в России концерты", — подчеркнул Гаспарян в интервью "360".

Он посоветовал Меладзе ехать на Украину и давать концерты там, если его там "не зарежет" какой-нибудь последователь одной из националистических организаций. Гаспарян уверен, что Меладзе остаётся в России, потому что жаждет корпоративов, показов по телевидению и прочего, однако за произнесённый им лозунг нужно отвечать. По словам политолога, многие оправдывают артистов тем, что они "витают в высоких эмпиреях" и не думают о том, что говорят. Гаспарян отметил, что опустошение банковских счетов поможет подобным звёздам разобраться в своих мыслях.