Поддержавшего лозунг Украины Меладзе предложили лишить всех званий и гражданства России

Член Совфеда Елена Афанасьева заявила, что заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства. Поводом послужил случай во время выступления в Дубае, где певец поддержал лозунг "Слава Украине!".

"Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", — написала она в своём телеграм-канале.

Также инцидентом возмутилась председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с телеканалом "360" она назвала его поступок предательством и заявила, что певца необходимо лишить всех званий.

Депутат отметила, что для этого нужно найти организацию, которая направила бы заявку в Минкультуры и в Администрацию Президента РФ для отзыва у артиста всех наград и званий, а также выразила готовность заняться этим вопросом лично. По её словам, Меладзе в своё время имел громкий успех и получил от государства огромное финансирование, а теперь просто плюёт стране в лицо.

"Это просто не мужской поступок. Поэтому все эти сладкоголосые парни, обласканные властью, должны раскрыть себя, а мы должны понимать, кто есть кто", — подчеркнула она.

Звание народного артиста должно доставаться деятелям культуры, которые заслужили их патриотической позицией, отстаивали интересы страны. Только такие патриоты могут по праву называться народными героями, а не такие, как Меладзе и "бывшие подпевалы".

"Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести", — заключила Останина.