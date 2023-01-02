Поддержавшего лозунг Украины Меладзе предложили лишить всех званий и гражданства России
Сенатор Афанасьева призвала лишить поддержавшего лозунг Украины Меладзе гражданства России
Член Совфеда Елена Афанасьева заявила, что заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства. Поводом послужил случай во время выступления в Дубае, где певец поддержал лозунг "Слава Украине!".
"Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", — написала она в своём телеграм-канале.
Также инцидентом возмутилась председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с телеканалом "360" она назвала его поступок предательством и заявила, что певца необходимо лишить всех званий.
Депутат отметила, что для этого нужно найти организацию, которая направила бы заявку в Минкультуры и в Администрацию Президента РФ для отзыва у артиста всех наград и званий, а также выразила готовность заняться этим вопросом лично. По её словам, Меладзе в своё время имел громкий успех и получил от государства огромное финансирование, а теперь просто плюёт стране в лицо.
"Это просто не мужской поступок. Поэтому все эти сладкоголосые парни, обласканные властью, должны раскрыть себя, а мы должны понимать, кто есть кто", — подчеркнула она.
Звание народного артиста должно доставаться деятелям культуры, которые заслужили их патриотической позицией, отстаивали интересы страны. Только такие патриоты могут по праву называться народными героями, а не такие, как Меладзе и "бывшие подпевалы".
"Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести", — заключила Останина.
Напомним, конфуз произошёл во время выступления певца Валерия Меладзе в столице ОАЭ. В ходе празднования артист продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника. Однако примечательно, что произнёс он его шёпотом. Видео с концерта распространилось в социальных сетях и сразу же вызвало бурю возмущения.
ТАСС / Сергей Фадеичев