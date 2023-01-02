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2 января, 18:49

В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ

МО Белоруссии: ВС страны готовы к любому развитию ситуации на фоне ЧП со сбитой ракетой

Вооружённые силы Белоруссии готовы к любому развитию событий на фоне падения украинской ракеты С-300 на территории страны. Такое заявление сделал заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны по идеологической работе полковник Анатолий Булавко. Его слова приводит СТВ.

"Если смотреть в будущее, хотя бы на год вперёд, то и вооружённые силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень ёмко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: всё будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся", — сказал он.

Лайф писал, что падение украинской ракеты комплекса С-300 было зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины и потребовал от Киева провести расследование. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль крайне обеспокоен данным инцидентом.

"Мало не покажется": В Совбезе Белоруссии заявили о готовности ответить на любые угрозы

"Мало не покажется": В Совбезе Белоруссии заявили о готовности ответить на любые угрозы

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t.me / "Белорусский силовик"

Оксана Попова

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