В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ

Вооружённые силы Белоруссии готовы к любому развитию событий на фоне падения украинской ракеты С-300 на территории страны. Такое заявление сделал заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны по идеологической работе полковник Анатолий Булавко. Его слова приводит СТВ.

"Если смотреть в будущее, хотя бы на год вперёд, то и вооружённые силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень ёмко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: всё будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся", — сказал он.