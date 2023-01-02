"Регги и оливье": Как выходец из Ямайки отметил Новый год в Луганске

Этот Новый год выходец из Ямайки Тафава Руквуд вместе с семьёй встретил в Луганске под музыку регги и с салатом оливье. На протяжении нескольких лет он жил в Купянске, но бойцы ВСУ разбили его дом и магазин, после чего ямаец с близкими перебрался в Луганск. Как они отметили Новый год и что пожелали, узнал телеканал "Звезда".

Выходец из Ямайки Тафава Руквуд встретил Новый год в Луганске. Видео © t.me / Zvezdanews

Под музыку регги Тафава Руквуд, или Алик, наряжал в этом году ёлку вместе со своими детьми Дианой и Данилом, которые родились и выросли в Донбассе. Как рассказал мужчина, традиция празднования Нового года для него уже стала родной. Угощения на праздничный стол готовила его жена Светлана, с которой они вместе уже целых 20 лет.

В Луганск они перебрались после того, как солдаты ВСУ разрушили его дом. Светлана рассказала, что узнала о беде от соседей. Они написали ей СМС, когда ВСУ вошли в город. Военные вскрыли жилище и магазин семьи Руквуда, вынесли оттуда вещи целыми коробками. Когда люди спросили у них, зачем они это делают, те обвинили семью в продаже "русской водки". Несмотря на это, данный факт не помешал солдатам её выпить, призналась женщина. После они покинули Купянск и встречали Новый год уже в другом месте.

Сам Алик добавил, что украинские солдаты всегда относились к нему плохо. Был случай, когда в Купянске они избили его и разбили на машине стекло. Причиной тому — русский язык, на котором говорил Тафава.

"Лично я смотрела поздравление Путина. Наше дело правое, наш президент и армия, они сражаются за свой народ, за русских людей, за право говорить на русском языке, за право гордиться тем, что ты считаешь себя русским", — подчеркнула она.

Семья пожелала, чтобы 2023-й стал победным для Российской армии и они наконец смогли вернуться в свой дом в Купянске и жить мирной жизнью.