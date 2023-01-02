Защитник "Краснодара" Сергей Бородин может перейти в израильский "Бейтар"

В настоящее время между сторонами идут активные переговоры. В частности, на переходе российского спортсмена настаивает главный тренер израильского клуба Йоси Абукасис. Указано, что 23-летний футболист получил предложения и от других российских футбольных клубов, однако выразил желание перейти в "Бейтар". По некоторым данным, "Краснодар" хочет получить за аренду защитника до конца сезона 150 тысяч евро.

А ранее Лайф рассказывал о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Сам Роналду также объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср".