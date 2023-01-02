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2 января, 17:13

Защитник "Краснодара" Сергей Бородин может перейти в израильский "Бейтар"

Ynet.co.il: Израильский "Бейтар" заинтересовался защитником "Краснодара" Бородиным

Защитник "Краснодара" Сергей Бородин может перейти в другой клуб. Как пишет ynet.co.il, футболистом всерьёз интересуется израильский клуб "Бейтар".

В настоящее время между сторонами идут активные переговоры. В частности, на переходе российского спортсмена настаивает главный тренер израильского клуба Йоси Абукасис. Указано, что 23-летний футболист получил предложения и от других российских футбольных клубов, однако выразил желание перейти в "Бейтар". По некоторым данным, "Краснодар" хочет получить за аренду защитника до конца сезона 150 тысяч евро.

Кстати, в случае если он всё же присоединится, венесуэльцу Хосуа Мехиасу придётся уйти.

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А ранее Лайф рассказывал о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Сам Роналду также объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср".

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Wikipedia

Николь Вербер

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