Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости прославления Степана Бандеры. В частности, он указал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно", — заявил Моравецкий.

Так польский премьер отреагировал на сообщение украинской Рады в "Твиттере" о дне рождения Бандеры. Моравецкий убеждён, что Рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времён.