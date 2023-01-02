Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Премьер Польши Моравецкий решил напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости прославления Степана Бандеры. В частности, он указал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю. Об этом пишет РИА "Новости".
"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно", — заявил Моравецкий.
Так польский премьер отреагировал на сообщение украинской Рады в "Твиттере" о дне рождения Бандеры. Моравецкий убеждён, что Рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времён.
Ранее Лайф писал, что власти Изюма приняли решение о смене названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской, им присвоили имена Семёна Петлюры и Степана Бандеры.
ТАСС / АР / Olivier Matthys