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2 января, 16:34

Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Премьер Польши Моравецкий решил напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости прославления Степана Бандеры. В частности, он указал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно", — заявил Моравецкий.

Так польский премьер отреагировал на сообщение украинской Рады в "Твиттере" о дне рождения Бандеры. Моравецкий убеждён, что Рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времён.

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ТАСС / АР / Olivier Matthys

Оксана Попова

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