У бывшей первой ракетки мира Навратиловой диагностировали рак горла и молочной железы
У экс первой ракетки мира Мартины Навратиловой диагностировали рак, причём сразу две формы: горла и груди. Об этом пишет британская газета The Times.
Как рассказала одна из величайших теннисисток в истории, в ноябре у неё воспалился лимфоузел на шее, а позже проведённые исследования показали неутешительный результат.
"Этот двойной удар серьёзен, но всё поправимо. Я буду бороться изо всех сил", — заявила 66-летняя спортсменка.
Стоит отметить, что это произошло спустя 13 лет, как ей удалось полностью избавиться от рака груди. Ещё в 2010 году Навратилова излечилась благодаря лучевой терапии.
Ранее Лайф писал о вратаре мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэле Нойере, который признался, что перенёс три операции в связи с онкологией. О проблемах со здоровьем футболист рассказал в рекламном ролике линейки средств по уходу за кожей, которую он выпустил в сотрудничестве с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.
ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER