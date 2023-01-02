SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 16:23

У бывшей первой ракетки мира Навратиловой диагностировали рак горла и молочной железы

У экс первой ракетки мира Мартины Навратиловой диагностировали рак, причём сразу две формы: горла и груди. Об этом пишет британская газета The Times.

Как рассказала одна из величайших теннисисток в истории, в ноябре у неё воспалился лимфоузел на шее, а позже проведённые исследования показали неутешительный результат.

"Этот двойной удар серьёзен, но всё поправимо. Я буду бороться изо всех сил", — заявила 66-летняя спортсменка.

Стоит отметить, что это произошло спустя 13 лет, как ей удалось полностью избавиться от рака груди. Ещё в 2010 году Навратилова излечилась благодаря лучевой терапии.

14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

Ранее Лайф писал о вратаре мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэле Нойере, который признался, что перенёс три операции в связи с онкологией. О проблемах со здоровьем футболист рассказал в рекламном ролике линейки средств по уходу за кожей, которую он выпустил в сотрудничестве с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров