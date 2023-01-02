У бывшей первой ракетки мира Навратиловой диагностировали рак горла и молочной железы

У экс первой ракетки мира Мартины Навратиловой диагностировали рак, причём сразу две формы: горла и груди. Об этом пишет британская газета The Times.

Как рассказала одна из величайших теннисисток в истории, в ноябре у неё воспалился лимфоузел на шее, а позже проведённые исследования показали неутешительный результат.

"Этот двойной удар серьёзен, но всё поправимо. Я буду бороться изо всех сил", — заявила 66-летняя спортсменка.

Стоит отметить, что это произошло спустя 13 лет, как ей удалось полностью избавиться от рака груди. Ещё в 2010 году Навратилова излечилась благодаря лучевой терапии.