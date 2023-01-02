Ветеран ЦСКА Пономарёв заявил, что Головин готов к переходу в "Реал" или "Барселону"

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв оценил гол полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Он признался, что следит за футболистом и очень рад его успехам.

"У него очень хороший футбольный возраст — 26 лет. Хочу пожелать ему дальнейшего продвижения в футболе, совершенствования. Нельзя останавливаться на достигнутом. Здорово, что он забивает", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

По его мнению, Головин вполне готов к переходу в "Реал" или "Барселону". Пономарёв заметил, что спортсмен забивает в движении и отдаёт много передач.

"Наверное, за ним очень внимательно наблюдают. От этого он будет стоить дороже и дороже", — добавил Пономарёв.