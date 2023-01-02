Ветеран ЦСКА Пономарёв заявил, что Головин готов к переходу в "Реал" или "Барселону"
Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв оценил гол полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Он признался, что следит за футболистом и очень рад его успехам.
"У него очень хороший футбольный возраст — 26 лет. Хочу пожелать ему дальнейшего продвижения в футболе, совершенствования. Нельзя останавливаться на достигнутом. Здорово, что он забивает", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".
По его мнению, Головин вполне готов к переходу в "Реал" или "Барселону". Пономарёв заметил, что спортсмен забивает в движении и отдаёт много передач.
"Наверное, за ним очень внимательно наблюдают. От этого он будет стоить дороже и дороже", — добавил Пономарёв.
Напомним, "Монако" обыграл "Брест" со счётом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Победу монегаскам принёс единственный за всю игру гол полузащитника Александра Головина. Счёт был открыт на 54-й минуте. Таким образом, россиянин стал автором первого забитого мяча "Монако" в 2023 году.
ТАСС / ZUMA / Panoramic