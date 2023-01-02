Правительство Израиля решило меньше открыто говорить об Украине
В МИД Израиля заявили, что новое правительство будет меньше открыто говорить об Украине
Новое Правительство Израиля отныне будет реже открыто высказываться по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Эли Коэн в ходе церемонии вступления в должность.
"По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто", — приводит его слова издание Haaretz.
Вместе с тем он отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, добавив, что Израиль всё равно продолжит оказывать Незалежной гуманитарную помощь.
Кстати, Коэн также объявил о намерении провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеев Лавровым. Как указывает издание, они могут пройти 3 января.
А ранее Лайф писал, что посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за поддержки антиизраильских резолюций в ООН и добавил, что такие действия "не способствуют укреплению доверия между Израилем и Украиной".
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