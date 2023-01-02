Правительство Израиля решило меньше открыто говорить об Украине

Новое Правительство Израиля отныне будет реже открыто высказываться по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Эли Коэн в ходе церемонии вступления в должность.

"По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто", — приводит его слова издание Haaretz.

Вместе с тем он отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, добавив, что Израиль всё равно продолжит оказывать Незалежной гуманитарную помощь.

Кстати, Коэн также объявил о намерении провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеев Лавровым. Как указывает издание, они могут пройти 3 января.