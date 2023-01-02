В Бразилии на стадионе ФК "Сантос" началось прощание с Пеле
Стадион ФК "Сантос", где проходит церемония прощания с Пеле. Обложка © Twitter / SamuelDuhamel
На бразильском стадионе ФК "Сантос" началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле, который скончался 29 декабря после продолжительной болезни. Трансляцию ведёт портал G1.
Рядом с гробом Пеле находятся члены его семьи, спортсмены, а также представители власти. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что на церемонии также присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино.
Известно, что траурная церемония продлится ровно сутки. Чтобы проститься с легендой мирового футбола, некоторые фанаты стояли в очереди более 14 часов. Многие из них одеты в футболки национальной сборной Бразилии или клуба "Сантос".
Ранее гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание с королём футбола. По пути туда катафалк в составе кортежа встречали жители Сантоса с фанатскими флагами и в белых футболках команды, за которую футболист выступал большую часть своей карьеры.
Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у него обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го спортсмена внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему оказывали уже только паллиативную помощь. Известно, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).