В Бразилии на стадионе ФК "Сантос" началось прощание с Пеле

На бразильском стадионе ФК "Сантос" началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле, который скончался 29 декабря после продолжительной болезни. Трансляцию ведёт портал G1.

Рядом с гробом Пеле находятся члены его семьи, спортсмены, а также представители власти. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что на церемонии также присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино.





Известно, что траурная церемония продлится ровно сутки. Чтобы проститься с легендой мирового футбола, некоторые фанаты стояли в очереди более 14 часов. Многие из них одеты в футболки национальной сборной Бразилии или клуба "Сантос".

Ранее гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание с королём футбола. По пути туда катафалк в составе кортежа встречали жители Сантоса с фанатскими флагами и в белых футболках команды, за которую футболист выступал большую часть своей карьеры.