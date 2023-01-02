Множество людей собрались у стадиона "Сантос", чтобы попрощаться с Пеле

С самого утра собираются люди возле стадиона ФК "Сантос", где состоится церемония прощания с бразильским трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Как пишет портал G1, на территории собралось огромное количество фанатов легендарного спортсмена.

Многие из них пришли в футболках национальной сборной с номером 10 на спине или в форме "Сантоса". Рядом также разворачивают лавки местные торговцы, они предлагают экипировку с именем Пеле. Полиция оцепила прилегающую к стадиону территорию. А в самом "Сантосе" и вокруг него работают съёмочные группы бразильских и иностранных телеканалов и радиорепортёры.

По данным портала, также к месту прощания подвозят венки. В частности, их прислала бразильская футбольная конфедерация, футбольный клуб "Сантос", спортсмен Неймар, комментатор Гальван Буэно, генеральный консул Южной Кореи и ведущий Сильвио Сантос. Их разместили на стульях трибун стадиона, недалеко от сооружения с гробом Пеле.

Стадион откроется в 10:00 (16:00 мск), церемония будет идти сутки. Сам гроб поместят в центре поля под навесом. После прощания его провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать, прежде чем отправить на вечный покой в некрополь.

Ранее гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание с королём футбола. По пути туда катафалк в составе кортежа встречали жители Сантоса с фанатскими флагами и в белых футболках команды, за которую футболист выступал большую часть своей карьеры.