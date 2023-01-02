SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 12:34

Множество людей собрались у стадиона "Сантос", чтобы попрощаться с Пеле

Люди с самого утра собираются вокруг стадиона "Сантос", где пройдёт прощание с Пеле

<p>Некоторые фанаты стоят в очереди 14 часов, чтобы проститься с Пеле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/mirrorjohnny/status/1609889906439897088?s=21&t=UF4uQng7XO2bLTbcGEXeBQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mirrorjohnny</a></p>

Некоторые фанаты стоят в очереди 14 часов, чтобы проститься с Пеле. Обложка © Twitter / mirrorjohnny

С самого утра собираются люди возле стадиона ФК "Сантос", где состоится церемония прощания с бразильским трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Как пишет портал G1, на территории собралось огромное количество фанатов легендарного спортсмена.

Многие из них пришли в футболках национальной сборной с номером 10 на спине или в форме "Сантоса". Рядом также разворачивают лавки местные торговцы, они предлагают экипировку с именем Пеле. Полиция оцепила прилегающую к стадиону территорию. А в самом "Сантосе" и вокруг него работают съёмочные группы бразильских и иностранных телеканалов и радиорепортёры.

По данным портала, также к месту прощания подвозят венки. В частности, их прислала бразильская футбольная конфедерация, футбольный клуб "Сантос", спортсмен Неймар, комментатор Гальван Буэно, генеральный консул Южной Кореи и ведущий Сильвио Сантос. Их разместили на стульях трибун стадиона, недалеко от сооружения с гробом Пеле.

Стадион откроется в 10:00 (16:00 мск), церемония будет идти сутки. Сам гроб поместят в центре поля под навесом. После прощания его провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать, прежде чем отправить на вечный покой в некрополь.

Ранее гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание с королём футбола. По пути туда катафалк в составе кортежа встречали жители Сантоса с фанатскими флагами и в белых футболках команды, за которую футболист выступал большую часть своей карьеры.

Первый человек занял место в очереди у стадиона, где пройдёт прощание с Пеле

Первый человек занял место в очереди у стадиона, где пройдёт прощание с Пеле

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у Пеле обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го его внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему оказывали уже только паллиативную помощь. Известно, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров