На Украине предложили заменить оливье и селёдку под шубой на холодец с горчицей
Мэр Днепропетровска Филатов призвал отказаться от оливье как от "советского наследия"
Жителям Украины нужно постепенно отказываться от салата оливье как от "советской привычки". С таким предложением выступил мэр Днепропетровска Борис Филатов.
"Откровенно скажу, что я уже не могу есть эти оливье и "шубу". Потому что уже третий день пошёл. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек", — призвал чиновник.
В качестве альтернативы он предложил другие блюда. Так, Филатов указал, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которыми может питаться неделями.
Ранее Лайф писал, что в июле борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку в ЮНЕСКО ещё в 2021 году.
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