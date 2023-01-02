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2 января, 12:17

На Украине предложили заменить оливье и селёдку под шубой на холодец с горчицей

Мэр Днепропетровска Филатов призвал отказаться от оливье как от "советского наследия"

Жителям Украины нужно постепенно отказываться от салата оливье как от "советской привычки". С таким предложением выступил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

"Откровенно скажу, что я уже не могу есть эти оливье и "шубу". Потому что уже третий день пошёл. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек", — призвал чиновник.

В качестве альтернативы он предложил другие блюда. Так, Филатов указал, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которыми может питаться неделями.

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Ранее Лайф писал, что в июле борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку в ЮНЕСКО ещё в 2021 году.

Обложка ©

Freepik / Chandlervid85

Светлана Оперук
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