На Украине предложили заменить оливье и селёдку под шубой на холодец с горчицей

Жителям Украины нужно постепенно отказываться от салата оливье как от "советской привычки". С таким предложением выступил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

"Откровенно скажу, что я уже не могу есть эти оливье и "шубу". Потому что уже третий день пошёл. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек", — призвал чиновник.

В качестве альтернативы он предложил другие блюда. Так, Филатов указал, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которыми может питаться неделями.