Ядовитый оливье: Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться

Оливье, сельдь под шубой, "Мимоза", "Грибная поляна" — эти и другие салаты пользуются популярностью на новогоднем столе россиян. О том, как правильно и как долго их можно хранить после праздника, пишет портал amic.ru со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Неправильное хранение салатов может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. Срок хранения блюд зависит от рецепта. Например, салаты, заправленные майонезом или соусом, рекомендуется держать в холодильнике при температуре от двух до шести градусов. Блюда, приготовленные из сырых и варёных овощей, фруктов, а также с мясом, птицей и копчёностями, могут храниться 18 часов, а после заправки только 12. Салаты из консервированных овощей и варёных яиц нужно съедать в течение шести часов. А угощения с морепродуктами после заправки "живут" 12 часов. Блюда из маринованных, солёных, квашеных овощей самые стойкие: они хранятся до 36 часов.

Избежать пищевого отравления поможет не только правильное хранение, но и правильный состав. Мясные продукты (колбасу, ветчину, копчёный окорок и т.д.) лучше заменить на тофу, отварную курицу или креветки, так как они содержат меньше соли и сахара. Хрустящая лапша, чипсы, сухарики значительно повышают калорийность блюда, вместо них лучше использовать миндаль, кунжут или фисташки.

"Жирные заправки — основной источник калорий: в одной столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%), майонеза — 106 ккал, растительного масла — 153 ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом однопроцентным (7 ккал), соусом из сливок десятипроцентным с зеленью или огурцом (20 ккал)", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.