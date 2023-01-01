Гастроэнтеролог призвала не соревноваться в доедании новогодних салатов

Не стоит доедать салаты, которые остались с новогоднего застолья, ведь такие блюда после приготовления должны храниться не более суток при температуре от нуля до четырёх градусов. Об этом в беседе с "Известиями" предупредила гастроэнтеролог-гепатолог Юлия Юнусова.

"В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок их годности зависит от рецепта. К тому же их заправляют майонезом или другими соусами, а это ускоряет процессы размножения микробов, что приводит к образованию токсических веществ", — сказала она и добавила, что салаты нельзя подвергать повторной термической обработке.

Чтобы блюдо хранилось дольше, приготовленные компоненты нужно держать в отдельной посуде, а смешивать уже перед подачей на стол. Незаправленные салаты из фруктов, сырых и варёных овощей, винегреты, а также еда с добавлением мяса, птицы и копчёностей может испортиться через 18 часов.

Также она подчеркнула, что блюда с майонезом и морепродуктами необходимо съесть в течение 12 часов. Между тем наибольший срок хранения у салатов из маринованных, солёных и квашеных овощей — полтора дня, предупредила врач.

Специалист напомнила, что при отравлении некачественными продуктами появляются боли в животе, диарея, тошнота и рвота. В таком случае следует использовать адсорбенты и ферментные лекарства. Однако самым опасным симптомом, по мнению врача, являются "мушки в глазах", которые могут возникнуть из-за употребления консервированных продуктов и колбас. Гастроэнтеролог объяснила, что их появление указывает на отравление ботулотоксином. В таком случае необходимо как можно раньше обратиться к врачу.