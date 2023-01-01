В Южной Корее предупредили КНДР о "падении режима" в случае применения ядерного оружия
Применение Северной Кореей ядерного оружия непременно приведёт к "падению режима" на территории государства. Соответствующее заявление сделало Министерство национальной обороны Республики Корея. Так оборонное ведомство отреагировало на сообщение лидера КНДР Ким Чен Ына, который пообещал увеличить ядерный арсенал страны "в геометрической прогрессии".
"Вооружённые силы будут отвечать на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи и предупреждают, что попытка использования севером ядерного оружия приведёт к концу режима Ким Чен Ына", — сказано в заявлении, опубликованном агентством Ёнхап.
Вместе с этим Пхеньяну напомнили про систему "трёх осей", подразумевающую упреждающие удары по военным объектам, операции по устранению руководства противника и систему противоракетной обороны.
Кроме того, указано, что подобные сообщения подрывают мир и стабильность в регионе. По мнению военных Южной Кореи, КНДР намерена начать военный конфликт, в этой связи они призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации.
Ранее Лайф рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Также он заявил о необходимости разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.
ТАСС / Korean Central News Agency / Korea News Service / AP