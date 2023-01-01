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1 января, 07:03

Ким Чен Ын сообщил о попытках США создать "азиатскую версию НАТО"

Под предлогом укрепления союза с Японией и Южной Кореей Соединённые Штаты Америки формируют "азиатскую версию НАТО". Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Продвигая трёхстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом "укрепления союза" [США] погружаются в создание нового военного блока как "азиатской версии НАТО", — сказано в сообщении.

По словам северокорейского лидера, Америка совместно с "враждебными силами" получила довольно серьёзный удар, чего удалось достичь благодаря укреплению военных возможностей КНДР. Ким Чен Ын также указал, что теперь "эти страны трепещут от страха и беспокойства" и сейчас крайне необходимо прикладывать вдвое больше усилий для увеличения боевого потенциала.

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Ранее Лайф рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Также он заявил о необходимости разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

Обложка ©

ТАСС / АР

Оксана Попова

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