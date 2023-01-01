Ким Чен Ын сообщил о попытках США создать "азиатскую версию НАТО"
Под предлогом укрепления союза с Японией и Южной Кореей Соединённые Штаты Америки формируют "азиатскую версию НАТО". Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
"Продвигая трёхстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом "укрепления союза" [США] погружаются в создание нового военного блока как "азиатской версии НАТО", — сказано в сообщении.
По словам северокорейского лидера, Америка совместно с "враждебными силами" получила довольно серьёзный удар, чего удалось достичь благодаря укреплению военных возможностей КНДР. Ким Чен Ын также указал, что теперь "эти страны трепещут от страха и беспокойства" и сейчас крайне необходимо прикладывать вдвое больше усилий для увеличения боевого потенциала.
Ранее Лайф рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал поручение в ближайшее время завершить создание первого северокорейского разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Также он заявил о необходимости разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.
ТАСС / АР