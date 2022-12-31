В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга военным преступником и призвал отдать его под суд за военные преступления.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорён к 30 годам без права на досрочное освобождение", — написал политик в "Твиттере".