В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины
Американский политик Янг призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине
Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга военным преступником и призвал отдать его под суд за военные преступления.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорён к 30 годам без права на досрочное освобождение", — написал политик в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что, возможно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет главой Международного валютного фонда. Этот высокий пост может стать его сразу после истечения срока полномочий в должности генсека Североатлантического альянса.
Сайт НАТО