Перед Новым годом петербуржцам пообещали сильный ветер
В Петербурге 31 декабря объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
В Санкт-Петербурге 31 декабря объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом информирует пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
По прогнозам метеослужбы, в городе с девяти утра до девяти вечера 31 декабря ожидается сильный ветер. В прибрежных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Жителей города просят быть осторожными.
Как писал ранее Лайф, синоптик Михаил Леус рассказал, что в регионах Центральной России в новогоднюю ночь будет лёгкий мороз и небольшой снег. Сами новогодние каникулы, добавил он, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.
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