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31 декабря, 03:04

Перед Новым годом петербуржцам пообещали сильный ветер

В Петербурге 31 декабря объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге 31 декабря объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом информирует пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

По прогнозам метеослужбы, в городе с девяти утра до девяти вечера 31 декабря ожидается сильный ветер. В прибрежных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Жителей города просят быть осторожными.

Жителей двух регионов России на Новый год ждёт майская погода

Жителей двух регионов России на Новый год ждёт майская погода

Как писал ранее Лайф, синоптик Михаил Леус рассказал, что в регионах Центральной России в новогоднюю ночь будет лёгкий мороз и небольшой снег. Сами новогодние каникулы, добавил он, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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