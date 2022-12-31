Перед Новым годом петербуржцам пообещали сильный ветер

В Санкт-Петербурге 31 декабря объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом информирует пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

По прогнозам метеослужбы, в городе с девяти утра до девяти вечера 31 декабря ожидается сильный ветер. В прибрежных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Жителей города просят быть осторожными.