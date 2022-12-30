Жителей двух регионов России на Новый год ждёт майская погода
Самые теплые дни 31 декабря и 1 января ожидаются на юге России — жителей Крыма и Краснодарского края ждёт майская погода. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Есть у нас регионы, где будет, если не летняя, то, скорее, майская погода. Повезёт тому, кто будет отдыхать или кто живёт в Крыму и Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Там будет солнечно, практически без осадков, а температуры на побережье Чёрного моря будут в пределах +10… +15 градусов", — сообщил синоптик.
В этих регионах будет теплее обычного на 4–6 градусов.
Погода в России в Новый год будет очень разной. Из-за огромной площади нашей страны, пока у одних будут трескучие морозы, другим придётся праздновать под дождём. Сервис "Яндекс.Погода" составил прогноз для российских городов-миллионников. Выводы синоптиков — здесь.
ТАСС / Алексей Павлишак