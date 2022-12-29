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29 декабря, 06:00

Одним трескучие морозы, другим дождь: Прогноз показал, насколько разной будет погода в Новой год в России

Составлен прогноз погоды для российских городов-миллионников на 30 и 31 декабря

Погода в России в Новый год будет очень разной. Из-за огромной площади нашей страны, пока у одних будут трескучие морозы, другим придётся праздновать под дождём. Сервис "Яндекс.Погода" составил прогноз для российских городов-миллионников. Лайф ознакомился с выводами синоптиков.

Так, москвичей 30 декабря ожидает тёплая погода, воздух прогреется только до -3 градусов. Днём в некоторых районах температура поднимется до -1°. Вечером жителей столицы ожидает пасмурная погода. Скорость ветра с утра составит 2,6 метра в секунду, а вечером — 2,4 метра в секунду.

"В субботу, 31 декабря, в Москве будет пасмурно, а среднесуточная температура достигнет 0°", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду утром в пятницу, 30 декабря, прогнозируют в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже. Остальные в течение двух дней ожидает небольшой снег. Холоднее всего будет в Красноярске, Омске и Новосибирске — в этих городах среднесуточная температура достигнет -20°.

Погода 30 декабря в городах-миллионниках:

Ростов-на-Дону — пасмурно, +4°

Воронеж — пасмурно, 0°

Волгоград — небольшой снег, +2°

Самара — снег, -6°

Москва — снег, -1°

Уфа — небольшой снег, -7°

Казань — небольшой снег, -10°

Санкт-Петербург — небольшой дождь, 0°

Нижний Новгород — небольшой снег, -4°

Красноярск — небольшой снег, -21°

Челябинск — снег, -13°

Пермь — небольшой снег, -13°

Омск — небольшой снег, -20°

Екатеринбург — небольшой снег, -17°

Новосибирск — небольшой снег, -22°

Погода 31 декабря в городах-миллионниках:

Ростов-на-Дону — пасмурно, +5°

Воронеж — небольшой дождь, +1°

Волгоград — пасмурно, +1°

Самара — снег, -4°

Москва — снег, 0°

Уфа — небольшой снег, -8°

Казань — пасмурно, -7°

Санкт-Петербург — небольшой дождь, +1°

Нижний Новгород — небольшой снег, -2°

Красноярск — небольшой снег, -23°

Челябинск — небольшой снег, -17°

Пермь — небольшой снег, -15°

Омск — небольшой снег, -22°

Екатеринбург — небольшой снег, -21°

Новосибирск — небольшой снег, -22°

Метеоролог рассказал, когда в зоне СВО ударят морозы

Метеоролог рассказал, когда в зоне СВО ударят морозы

Как писал ранее Лайф, синоптик Леус рассказал, что в регионах ЦФО в новогоднюю ночь будет лёгкий мороз и небольшой снег. Сами новогодние каникулы, добавил он, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Арина Родионова

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