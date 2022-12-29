Одним трескучие морозы, другим дождь: Прогноз показал, насколько разной будет погода в Новой год в России

Погода в России в Новый год будет очень разной. Из-за огромной площади нашей страны, пока у одних будут трескучие морозы, другим придётся праздновать под дождём. Сервис "Яндекс.Погода" составил прогноз для российских городов-миллионников. Лайф ознакомился с выводами синоптиков.

Так, москвичей 30 декабря ожидает тёплая погода, воздух прогреется только до -3 градусов. Днём в некоторых районах температура поднимется до -1°. Вечером жителей столицы ожидает пасмурная погода. Скорость ветра с утра составит 2,6 метра в секунду, а вечером — 2,4 метра в секунду.

"В субботу, 31 декабря, в Москве будет пасмурно, а среднесуточная температура достигнет 0°", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду утром в пятницу, 30 декабря, прогнозируют в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже. Остальные в течение двух дней ожидает небольшой снег. Холоднее всего будет в Красноярске, Омске и Новосибирске — в этих городах среднесуточная температура достигнет -20°.

Погода 30 декабря в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +4° Воронеж — пасмурно, 0° Волгоград — небольшой снег, +2° Самара — снег, -6° Москва — снег, -1° Уфа — небольшой снег, -7° Казань — небольшой снег, -10° Санкт-Петербург — небольшой дождь, 0° Нижний Новгород — небольшой снег, -4° Красноярск — небольшой снег, -21° Челябинск — снег, -13° Пермь — небольшой снег, -13° Омск — небольшой снег, -20° Екатеринбург — небольшой снег, -17° Новосибирск — небольшой снег, -22°

Погода 31 декабря в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +5° Воронеж — небольшой дождь, +1° Волгоград — пасмурно, +1° Самара — снег, -4° Москва — снег, 0° Уфа — небольшой снег, -8° Казань — пасмурно, -7° Санкт-Петербург — небольшой дождь, +1° Нижний Новгород — небольшой снег, -2° Красноярск — небольшой снег, -23° Челябинск — небольшой снег, -17° Пермь — небольшой снег, -15° Омск — небольшой снег, -22° Екатеринбург — небольшой снег, -21° Новосибирск — небольшой снег, -22°