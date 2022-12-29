Одним трескучие морозы, другим дождь: Прогноз показал, насколько разной будет погода в Новой год в России
Составлен прогноз погоды для российских городов-миллионников на 30 и 31 декабря
Погода в России в Новый год будет очень разной. Из-за огромной площади нашей страны, пока у одних будут трескучие морозы, другим придётся праздновать под дождём. Сервис "Яндекс.Погода" составил прогноз для российских городов-миллионников. Лайф ознакомился с выводами синоптиков.
Так, москвичей 30 декабря ожидает тёплая погода, воздух прогреется только до -3 градусов. Днём в некоторых районах температура поднимется до -1°. Вечером жителей столицы ожидает пасмурная погода. Скорость ветра с утра составит 2,6 метра в секунду, а вечером — 2,4 метра в секунду.
"В субботу, 31 декабря, в Москве будет пасмурно, а среднесуточная температура достигнет 0°", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду утром в пятницу, 30 декабря, прогнозируют в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже. Остальные в течение двух дней ожидает небольшой снег. Холоднее всего будет в Красноярске, Омске и Новосибирске — в этих городах среднесуточная температура достигнет -20°.
Погода 30 декабря в городах-миллионниках:
Ростов-на-Дону — пасмурно, +4°
Воронеж — пасмурно, 0°
Волгоград — небольшой снег, +2°
Самара — снег, -6°
Москва — снег, -1°
Уфа — небольшой снег, -7°
Казань — небольшой снег, -10°
Санкт-Петербург — небольшой дождь, 0°
Нижний Новгород — небольшой снег, -4°
Красноярск — небольшой снег, -21°
Челябинск — снег, -13°
Пермь — небольшой снег, -13°
Омск — небольшой снег, -20°
Екатеринбург — небольшой снег, -17°
Новосибирск — небольшой снег, -22°
Погода 31 декабря в городах-миллионниках:
Ростов-на-Дону — пасмурно, +5°
Воронеж — небольшой дождь, +1°
Волгоград — пасмурно, +1°
Самара — снег, -4°
Москва — снег, 0°
Уфа — небольшой снег, -8°
Казань — пасмурно, -7°
Санкт-Петербург — небольшой дождь, +1°
Нижний Новгород — небольшой снег, -2°
Красноярск — небольшой снег, -23°
Челябинск — небольшой снег, -17°
Пермь — небольшой снег, -15°
Омск — небольшой снег, -22°
Екатеринбург — небольшой снег, -21°
Новосибирск — небольшой снег, -22°
Как писал ранее Лайф, синоптик Леус рассказал, что в регионах ЦФО в новогоднюю ночь будет лёгкий мороз и небольшой снег. Сами новогодние каникулы, добавил он, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев