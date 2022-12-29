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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 08:52

В России могут расширить условия возврата онлайн-покупок

Депутат Фёдоров предложил увеличить срок возврата онлайн-покупок с семи до 14 дней

Срок возврата онлайн-покупок в России могут увеличить до 14 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, направив соответствующее письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет RT.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения единого правила возврата приобретённых товаров в течение 14 дней независимо от того, приобретены они в точке розничной торговли либо дистанционно на торговой площадке в сети Интернет", — указывается в тексте.

Фёдоров отметил, что, согласно положению федерального законодательства и Гражданского кодекса РФ, покупатель имеет право вернуть приобретённый товар в течение 14 дней. Однако это не распространяется на онлайн-покупки. После получения товара, заказанного через Интернет, покупатель имеет право отказаться от него и вернуть лишь в течение семи дней. Причём, подчеркнул депутат, именно в последнем случае гражданин не может заранее ознакомиться с характеристиками покупки.

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Freepik / freepik

Евгения Колесникова
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