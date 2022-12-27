В Госдуме предложили дать россиянам возможность определять длительность новогодних каникул

Россиянам нужно дать возможность самостоятельно определять длительность новогодних каникул, что позволит работодателям не останавливать производство во время праздников. Об этом Ura.ru заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Надо взять все выходные дни, которые у нас есть в году, то есть их ни больше ни меньше не становится, и пусть человек сам решает, когда ему их использовать. Хочет он взять пять дней в январе, пусть берёт. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет. Это должен решать сам человек со своим работодателем", — заявил Леонов.

По мнению парламентария, такое решение может нести выгоду как для работодателя, так и для его сотрудников, ведь все процессы, которые идут в обычные дни, будут продолжаться и в праздники. Леонов напомнил, что такую идею предлагал ещё бывший глава ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.