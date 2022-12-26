Минтруд напомнил, что россиян ждут девятидневные новогодние каникулы
Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Об этом свидетельствуют данные из производственного календаря, утверждённого правительством.
Так как 1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями, их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
После новогодних следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале — с 23 по 26.
Предпраздничная пора всегда сопряжена со множеством дел, которые очень хочется завершить до Нового года. На первый взгляд, их очень много, но если правильно планировать своё время, то можно многое успеть. Как это сделать, Лайфу рассказала тайм-менеджер Ксения Ильянович.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья