Минтруд напомнил, что россиян ждут девятидневные новогодние каникулы

Так как 1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями, их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Предпраздничная пора всегда сопряжена со множеством дел, которые очень хочется завершить до Нового года. На первый взгляд, их очень много, но если правильно планировать своё время, то можно многое успеть. Как это сделать, Лайфу рассказала тайм-менеджер Ксения Ильянович.