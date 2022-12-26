Британка с деменцией назвала первые признаки болезни, которые нельзя игнорировать

В Великобритании жительница города Оксфорд, у которой болезнь Альцгеймера и деменция, рассказала о том, как заболевание начинало развиваться и что заставило её насторожиться. Историю 59-летней Джуд Торп приводит Independent.

Первые симптомы она заметила ещё в 2016 году. Женщина с трудом выполняла простые задачи, дезориентировалась в пространстве, часто задавала одни и те же вопросы, а также забывала о важных разговорах. Торп вспомнила, что её также одолевала постоянная усталость, даже беседы давались непросто, приходилось подбирать слова.

Но врачи не увидели странностей у британки и списали её состояние на банальный стресс. Тогда она прошла МРТ и люмбальную пункцию — процедуру по забору образца спинномозговой жидкости. И в 2021 году ей подтвердили, что симптомы указывают на болезнь Альцгеймера. Сейчас пациентка смирилась с диагнозом, но продолжает вести активную жизнь и помогает таким же, как она. Торп призвала британцев всегда добиваться тщательного обследования у врачей, чтобы не упустить время, как произошло в её случае.

"Я думаю, что принятие любого диагноза позволяет вам в некотором смысле расцвести. И я считаю, что очень важно, чтобы жизнь была насыщенной", — сказала она.