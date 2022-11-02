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2 ноября, 14:22

Невролог рассказала о тесте, который поможет самостоятельно выявить деменцию

Невролог Медведева: Стресс, вредные привычки и неправильное питание влияют на развитие деменции

Согласно данным учёных, на сегодняшний день в мире насчитывается 50 миллионов человек, страдающих деменцией, а к 2050 году их число может увеличиться вдвое. Врач-невролог, директор Московского дома-пансионата ветеранов науки Мария Медведева рассказала РИА ФАН, что зачастую пациенты даже не подозревают об уже прогрессирующем недуге.

Среди симптомов она выделила бытовую забывчивость, которая со временем начнёт стирать воспоминания о съеденной вчера пище или, например, прошедших событиях. При этом общая причина заболевания до сих пор не ясна, однако можно сказать, что роль играют как генетическая предрасположенность, так и образ жизни. Протекает оно у всех тоже по разному: одни угасают быстро, а другие — годами.

Среди способов самостоятельной диагностики Медведева выделила один тест. Можно попросить человека нарисовать циферблат и стрелки часов, отображающие определённое время. Такой метод первичной диагностики очень популярен у многих неврологов.

Чтобы не допустить развития деменции, нужно избегать стресса, вредных привычек, хорошо спать и есть здоровую пищу, исключив жареное, солёное и острое. Особенно вредным будет алкоголь, так как он влияет на нервную систему.

Терапевт рассказал о первых признаках деменции

Терапевт рассказал о первых признаках деменции

Лайф уже писал о признаках деменции. Так, если у человека есть проблемы с передачей мыслей и эмоций, то это может быть поводом для обращения к врачу.

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Shuttertock

Матвей Шандрыголов
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