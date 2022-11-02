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2 ноября, 14:18

В Нижегородской области умер инвалид, которого подростки избили на камеру из-за бургера

В Нижегородской области скончался 39-летний инвалид, которого из-за бургера жестоко избили подростки. Об этом сообщает телеканал НТВ. Нападение произошло 26 октября 2022 года в парке им. Гагарина города Заволжья. Мужчина провёл в коме несколько дней, но спасти его не удалось — несчастный умер, не приходя в сознание.

Следователи начали проверку после того, как в Сети распространилось видео, на котором несколько подростков матерятся, смеясь над лежащим на асфальте инвалидом. По словам очевидцев, парни долго издевались над жертвой, а когда приехали полицейские, сбежали. Троих садистов удалось задержать: самому старшему 20 лет (его отправили в СИЗО), двум другим — по 15 (отпустили под домашний арест). Задержанные утверждали, что избитый украл бургер за 60 рублей.

Знакомые погибшего рассказали, что он жил один, получал только пенсию по инвалидности и имел проблемы психического характера.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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