МИД России представит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь

Россия в скором времени представит доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Конечно, без всякого сомнения, вовлечённость британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат.

По её словам, в ближайшие дни британского посла Дебору Броннерт вызовут в МИД РФ и представят доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. С материалами также ознакомят и общественность, они будут опубликованы на официальных ресурсах ведомства.