МИД России представит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь
Россия в скором времени представит доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Конечно, без всякого сомнения, вовлечённость британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат.
По её словам, в ближайшие дни британского посла Дебору Броннерт вызовут в МИД РФ и представят доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. С материалами также ознакомят и общественность, они будут опубликованы на официальных ресурсах ведомства.
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
В связи с атакой Россия приостановила участие в зерновой сделке. Сегодня стало известно, что РФ получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для боевых действий, поэтому Москва возобновляет участие в Черноморской зерновой инициативе.
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