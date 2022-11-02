НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 14:13

МИД России представит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь

Россия в скором времени представит доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Конечно, без всякого сомнения, вовлечённость британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат.

По её словам, в ближайшие дни британского посла Дебору Броннерт вызовут в МИД РФ и представят доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. С материалами также ознакомят и общественность, они будут опубликованы на официальных ресурсах ведомства.

Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

Песков: Лондон ответит за участие в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки"

Песков: Лондон ответит за участие в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки"

В связи с атакой Россия приостановила участие в зерновой сделке. Сегодня стало известно, что РФ получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для боевых действий, поэтому Москва возобновляет участие в Черноморской зерновой инициативе.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров