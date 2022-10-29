При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец"
При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец". Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что ущерб нанесён незначительный.
"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в Минобороны.
Там добавили, что на внешнем рейде с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре дрона, а на внутреннем — три.
Ранее Лайф писал, что атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершил киевский режим. Для этого он использовал, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА.
ТАСС / Сергей Мальгавко