При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец". Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что ущерб нанесён незначительный.

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в Минобороны.

Там добавили, что на внешнем рейде с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре дрона, а на внутреннем — три.