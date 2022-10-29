НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 11:05

При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец"

При атаке ВСУ на Севастополь был повреждён морской тральщик "Иван Голубец". Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что ущерб нанесён незначительный.

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в Минобороны.

Там добавили, что на внешнем рейде с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре дрона, а на внутреннем — три.

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Ранее Лайф писал, что атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершил киевский режим. Для этого он использовал, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров