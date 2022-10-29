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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 14:00

Криштиану Роналду заподозрили в подготовке побега из "Манчестер Юнайтед"

The Sun: Роналду купил самый дорогой дом в Португалии и может перейти в родной "Спортинг"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приобрёл самую дорогую виллу в Португалии. Как сообщает The Sun, особняк стоимостью 18 миллионов евро находится в пригороде Лиссабона.

Площадь роскошного трёхэтажного дома составляет 2720 квадратных метров, особняк будет готов к заселению уже в начале 2023 года. При этом источники издания считают, что покупка недвижимости в непосредственной близости от португальской столицы может намекать на то, что 37-летний звёздный футболист собрался перейти в родной лиссабонский "Спортинг".

"Манчестер Юнайтед" без Роналду сыграл вничью с "Челси"
"Манчестер Юнайтед" без Роналду сыграл вничью с "Челси"

Ранее Лайф писал, что чемпион мира по футболу Эммануэль Пети упрекнул Роналду за поведение в "Манчестер Юнайтед" после новости о его отстранении от тренировок с основной командой. Португальский футболист отказался во время поединка выходить на замену. Кроме того, спортсмен демонстративно покинул скамейку запасных, не дожидаясь финального свистка.

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Getty Images / Michael Regan

Наталья Демьянова
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