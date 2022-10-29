Криштиану Роналду заподозрили в подготовке побега из "Манчестер Юнайтед"
The Sun: Роналду купил самый дорогой дом в Португалии и может перейти в родной "Спортинг"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приобрёл самую дорогую виллу в Португалии. Как сообщает The Sun, особняк стоимостью 18 миллионов евро находится в пригороде Лиссабона.
Площадь роскошного трёхэтажного дома составляет 2720 квадратных метров, особняк будет готов к заселению уже в начале 2023 года. При этом источники издания считают, что покупка недвижимости в непосредственной близости от португальской столицы может намекать на то, что 37-летний звёздный футболист собрался перейти в родной лиссабонский "Спортинг".
Ранее Лайф писал, что чемпион мира по футболу Эммануэль Пети упрекнул Роналду за поведение в "Манчестер Юнайтед" после новости о его отстранении от тренировок с основной командой. Португальский футболист отказался во время поединка выходить на замену. Кроме того, спортсмен демонстративно покинул скамейку запасных, не дожидаясь финального свистка.
Getty Images / Michael Regan