Криштиану Роналду заподозрили в подготовке побега из "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приобрёл самую дорогую виллу в Португалии. Как сообщает The Sun, особняк стоимостью 18 миллионов евро находится в пригороде Лиссабона.

Площадь роскошного трёхэтажного дома составляет 2720 квадратных метров, особняк будет готов к заселению уже в начале 2023 года. При этом источники издания считают, что покупка недвижимости в непосредственной близости от португальской столицы может намекать на то, что 37-летний звёздный футболист собрался перейти в родной лиссабонский "Спортинг".