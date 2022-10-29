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29 октября, 08:03

Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная приняла решение завершить карьеру после того, как Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал её отказаться от российского гражданства. Из-за этого спортсменке пришлось покинуть Латвийскую федерацию гимнастики, теперь она не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом Полстяная сообщила в беседе с ТАСС.

"Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — моё исключение из сборной Латвии", — поделилась она.

Гимнастка подчеркнула, что в спорте нельзя ничего загадывать, но она рассчитывала подготовиться к отбору на Олимпиаду в Париже. Однако чемпионат Европы, где Полстяная представляла Латвию, был последним её стартом. После всей ситуации с республикой в августе спортсменка больше нигде не выступала, но поддерживала форму в надежде на какое-либо решение.

"За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы", — отметила гимнастка.

Теперь Полстяная намерена начать новую жизнь. Она поделилась, что сейчас работает тренером в спортивном клубе "Спартак" и ей это нравится. В заключение гимнастка подчеркнула, что ситуация сложилась обидная, но она ни о чём не жалеет.

Гимнастка Полстяная рассказала, что в Латвии ей запрещали ездить тренироваться в Россию

Гимнастка Полстяная рассказала, что в Латвии ей запрещали ездить тренироваться в Россию

Напомним, в августе Олимпийский комитет Латвии потребовал от гимнастки Елизаветы Полстяной отказаться от российского гражданства. Это позволило бы ей попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира. Причём в Латвии заявили, что не принуждали спортсменку отказаться от гражданства РФ ради ЧМ. Позднее Полстяная отказалась выступать за сборную республики и вернулась домой.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Светлана Оперук

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