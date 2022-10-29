Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная приняла решение завершить карьеру после того, как Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал её отказаться от российского гражданства. Из-за этого спортсменке пришлось покинуть Латвийскую федерацию гимнастики, теперь она не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом Полстяная сообщила в беседе с ТАСС.

"Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — моё исключение из сборной Латвии", — поделилась она.

Гимнастка подчеркнула, что в спорте нельзя ничего загадывать, но она рассчитывала подготовиться к отбору на Олимпиаду в Париже. Однако чемпионат Европы, где Полстяная представляла Латвию, был последним её стартом. После всей ситуации с республикой в августе спортсменка больше нигде не выступала, но поддерживала форму в надежде на какое-либо решение.

"За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы", — отметила гимнастка.