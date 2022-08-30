Гимнастка Полстяная рассказала, что в Латвии ей запрещали ездить тренироваться в Россию
Латвийская федерация гимнастики запрещала россиянке Елизавете Полстяной, которая выступала за сборную Латвии, ездить на родину и тренироваться в РФ. Об этом спортсменка рассказала "Матч ТВ".
"В феврале я находилась в России, потому что тренировалась здесь с нашим тренером. В марте мне позвонили из федерации и сказали, что я, как член олимпийской сборной, обязана вернуться в Латвию и тренироваться там. Фактически мне поставили условие, что тренироваться и выступать в России я больше не могу. Через неделю после этого звонка я уже была в Латвии", — рассказала Полстяная.
После этого она была вынуждена сменить тренера и соблюдать все условия, поставленные латышской федерацией. Летом она вернулась в Москву, где виделась с родными, однако это крайне не понравилось чиновникам в Риге. После её возвращения в Латвию ей поставили условие, что она должна выбирать гражданство и отказаться от российского, пока она не сделает выбор, с ней будет приостановлена работа. В итоге ей запретили принимать участие в международных турнирах.
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Ранее Лайф сообщал, что Олимпийский комитет Латвии требовал от гимнастки Елизаветы Полстяной отказаться от российского гражданства. Это позволило бы ей попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира. Позднее она вернулась в Россию, отказавшись выступать за латвийскую сборную.
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