"Находилась в подавленном состоянии": Как гимнастка Полстяная не стала бросать Россию и сбежала из сборной Латвии Прибалтийские страны продолжают открыто демонстрировать свою русофобию и абсолютно не стесняются делать это и в мире спорта. 18 августа, 12:53 Обложка © Getty Images / Fabrizio Carabelli / SOPA Images / LightRocket

В мире художественной гимнастики разгорелся достаточно громкий скандал, главной героиней которого стала россиянка Елизавета Полстяная. Несколько лет назад она решила перебраться в Латвию и выступать за местную сборную, однако теперь ей пришлось вернуться на родину. А поводом тому послужили достаточно неспортивные, мягко скажем, ультиматумы местной стороны. Лайф рассказывает, как спортсменке закрыли дорогу на все крупные старты из-за того, что она — россиянка.

Кто такая Елизавета Полстяная?

Елизавета Полстяная (Латвия, бронзовая медаль) во время церемонии награждения победителей финальных соревнований с обручем на международном турнире по художественной гимнастике "Кубок чемпионок "Газпром" им. А. Кабаевой". Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В биографии Полстяной Россия и Латвия играют достаточно серьёзные роли. Спортсменка родилась в Юрмале, однако первые гимнастические шаги делала уже в нашей стране и была именно российской спортсменкой. До поры до времени: в 2018 году Полстяная решила сменить спортивное гражданство и отправилась в Латвию, где достаточно предсказуемо и оперативно стала лучшей представительницей художественной гимнастики в стране.

Важно заметить, что в России шансов у Полстяной выйти на суперзвёздный уровень было не так-то и много. В 2018 году примами художественной гимнастики, причём во всём мире, были сёстры Дина и Арина Аверины, которые сохраняют свой статус и по сей день. Да и в целом художественная гимнастика — очень жёсткий и конкурентный вид спорта, где на ведущие роли выходят лишь единицы. Сейчас новой звёздочкой этого вида спорта становится молодая Лала Крамаренко, в честь которой уже назван один из элементов.

Примечательно и то, что Полстяная, перебравшись в Латвию, не рвала связи с нашей страной. Она частенько приезжала домой, где у неё остались родители и личный тренер. Не отказывалась Елизавета и от российского гражданства. Именно оно впоследствии и станет камнем преткновения. Если же говорить о результатах спортсменки, то звёзд с неба на международном уровне она никогда не хватала. На последнем ЧМ Полстяная заняла лишь 15-е место.

Ультиматум от Латвии: отказ от гражданства РФ или поездки на турниры за свой счёт

Фото © Getty Images / Toru Hanai

Нынешний год полностью изменил ход событий. Власти Латвии начали делать всё возможное для того, чтобы перекрыть воздух всем, кто имеет хоть какую-то связь с Россией. И неважно, сколько уже лет человек живёт в Прибалтике. Именно под такую волну и попала Полстяная, которая активно готовилась представлять страну на чемпионате мира и других крупных турнирах. Однако у местной федерации и олимпийского комитета к спортсменке возникли вопросы.

Оказалось, что по новым законам Латвии Полстяная не может получать каких-либо средств от федерации и на соревнования должна будет ехать за свой счёт. И всё из-за того, что спортсменка не стала отказываться от российского паспорта. Впрочем, латыши оставили гимнастке выбор: либо гражданство РФ, либо поездки на все крупные турниры. "Демократия", не иначе.

"После того как 29 июля мне было сообщено о невозможности принять участие в чемпионате мира и подводящих к нему турнирах в Сан-Марино и Румынии, а также о моём исключении из состава олимпийской сборной, мы с тренером приняли решение приостановить тренировочный процесс. Поскольку причина исключения из сборной — наличие у меня российского гражданства, отказаться от которого я не могу", — рассказала гимнастка РИА "Новости".

По большому счёту Латвия решила отказаться от лучшей представительницы художественной гимнастики в стране только из-за того, что у неё есть российский паспорт. Никаких на то причин, связанных со спортом, не было. Нечто похожее можно было увидеть на Украине, которая отказалась от фигуристки Анастасии Шаботовой из-за лайка под постом тренера Евгения Плющенко.

Я находилась в подавленном состоянии и нуждалась в поддержке родных, поэтому приняла решение вернуться в Россию Елизавета Полстяная Гимнастка

В Латвии же утверждали, что не исключали спортсменку из сборной страны, а просто такие законы, которые не позволяют финансировать её поездки на турниры. Иными словами, латвийские чиновники просто начали отматывать ситуацию назад, а уж если спортсменка так хотела на ЧМ, то никаких проблем: просто нужно было заплатить за саму себя. Возникает логичный вопрос: а зачем же тогда вообще нужна федерация?

По этому же закону Полстяная не смогла бы поехать от Латвии на Олимпийские игры, что было главной мечтой спортсменки. Отсюда и возник логичный вопрос: а какой смысл дальше находиться в такой сборной, даже будучи её лидером. По сути, команда сама взяла и отказалась от лучшей гимнастки страны. Повторимся, всё из-за наличия российского паспорта.

"Вы знаете, что мне не позволят в дальнейшем принимать участие в квалификационных соревнованиях и участвовать в Олимпийских играх. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии", — заявила Полстяная в обращении в Федерацию гимнастики Латвии (LVF).

Забавно и то, что в Латвии уход гимнастки связывают с проявлением у неё эмоций, которые взяли вверх над "здравым смыслом". То есть всячески ограничивать спортсменку из-за её российского паспорта — это здравый смысл? Плюс в латвийской федерации также рассказывают о предложенных спортсменке компромиссах. Впрочем, какой в них смысл, если путь на Олимпиаду для Полстяной был закрыт изначально?

Теперь в жизни 19-летней спортсменки возникает достаточно тяжёлый выбор: как быть и что делать дальше? Понятно, что её возвращение в Россию — хороший шаг. Но не для нашей сборной или федерации, которая четыре года назад никак не мешала её переходу в Латвию.

"Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять её к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался", — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Скорее всего, пробиться в сборную России с её высочайшим уровнем и небывалой конкуренцией будет трудно. Тем не менее главное для спортсменки сейчас привести в порядок мысли и чувства, а уже потом делать всё, чтобы громко вернуться на международные старты. Правда, для наших спортсменов дорога туда пока что закрыта.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе Правильно ли поступила Елизавета Полстяная и сбежала из Латвии? 0 Да. Подобные ультиматумы — настоящее зло, с которым нужно бороться Нет. Нужно было согласиться выступать за Латвию и покорять турниры

Авторы Шамиль Гаджиев