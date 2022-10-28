Играющий в США российский футболист рассказал, как там относятся к русским

Российский футболист Яков Шмелёв, играющий сейчас в клубе третьей американской лиги "Мичиган Старс", рассказал, что не слышал в США ничего плохого о России и русских. Защитник из Тольятти отметил, что в его окружении никто особо не следит за зарубежными новостями и "уж точно не акцентирует на этом внимание в раздевалке".

"Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских. Причём я говорю не только о футболистах. Бывает, меня в магазине спрашивают, откуда я. Отвечаю: "Русский американец". И никакого негатива в ответ", — рассказал Шмелёв в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Он подчеркнул, что иногда его спрашивают, как дела у России. В ответ футболист говорит, что ничего и сам не знает. Спортсмен также объяснил, почему в карточке на клубном сайте его страной указаны США, Аляска. Причиной послужил инцидент в другом клубе, который сняли с соревнований из-за того, что обнаружили в его составе нелегальных мигрантов. И, по словам Шмелёва, менеджер его ФК решил подстраховаться.