США пригрозили начать борьбу с поставками оружия из Ирана

Госдеп США может задействовать все инструменты для противодействия поставок оружия из Ирана. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, у Штатов есть все инструменты, выходящие за границы санкций и прочих экономических мер. Прайс отметил, что Америка планирует действовать в собственных интересах в вопросах противодействия потоку военных технологий из Ирана в страны и организации. Он также предупредил, что американские власти не планируют заранее анонсировать свои действия.

"Но, как мы уже продемонстрировали, когда речь идёт о противодействии злонамеренной деятельности Ирана по всем направлениям — его поддержке террористических организаций, его поддержке своих ставленников, его программе баллистических ракет, его ядерной программе, — мы собираемся использовать все инструменты, мы не собираемся ничего оставлять без внимания", — заявил дипломат.