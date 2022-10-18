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18 октября, 20:57

Пентагон не нашёл доказательств получения Россией ракет от Ирана

В Пентагоне не смогли подтвердить факт поставки Ираном России ракет "земля – земля"

Данных, подтверждающих передачу России ракет "земля – земля" Ираном, у Пентагона нет. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Он сказал журналистам, что не в состоянии подтвердить такую информацию из СМИ.

"Я видел сообщения в прессе об этом. На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это", сказал Райдер.

Так он прокомментировал просьбу массмедиа подтвердить утверждения СМИ о том, что Тегеран якобы готовится отправить Москве эти ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта, и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что украинский МИД всё же обвинил Иран в поставках вооружения России. Там также призвали Тегеран немедленно перестать это делать.

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МО РФ

Арина Родионова

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