Пентагон не нашёл доказательств получения Россией ракет от Ирана

Данных, подтверждающих передачу России ракет "земля – земля" Ираном, у Пентагона нет. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Он сказал журналистам, что не в состоянии подтвердить такую информацию из СМИ.

"Я видел сообщения в прессе об этом. На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это", — сказал Райдер.

Так он прокомментировал просьбу массмедиа подтвердить утверждения СМИ о том, что Тегеран якобы готовится отправить Москве эти ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта, и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.