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17 октября, 22:06

Украинский МИД обвинил Иран в поставках вооружения России

<p>Пример иранского беспилотника Shahed 129. Обложка @ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_129#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Shahed_129_(4).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Пример иранского беспилотника Shahed 129. Обложка @ Wikipedia

Украина обвинила Тегеран в поставках России оружия, призвав немедленно перестать это делать. Официальное заявление по этому поводу МИД Украины опубликовал на своём сайте.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России", — указано в заявлении.

Киев пригрозил Ирану, что в противном случае его руководство "будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов".

По данным МИД Незалежной, для ударов по критической инфраструктуре страны якобы задействуются беспилотные летательные аппараты иранского производства. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал своих европейских коллег ввести санкции против Ирана.

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Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.

Анатолий Симоненко

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