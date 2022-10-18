Украинский МИД обвинил Иран в поставках вооружения России
Пример иранского беспилотника Shahed 129. Обложка @ Wikipedia
Украина обвинила Тегеран в поставках России оружия, призвав немедленно перестать это делать. Официальное заявление по этому поводу МИД Украины опубликовал на своём сайте.
"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России", — указано в заявлении.
Киев пригрозил Ирану, что в противном случае его руководство "будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов".
По данным МИД Незалежной, для ударов по критической инфраструктуре страны якобы задействуются беспилотные летательные аппараты иранского производства. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал своих европейских коллег ввести санкции против Ирана.
Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве.