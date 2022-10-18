Украинский МИД обвинил Иран в поставках вооружения России

Украина обвинила Тегеран в поставках России оружия, призвав немедленно перестать это делать. Официальное заявление по этому поводу МИД Украины опубликовал на своём сайте.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России", — указано в заявлении.

Киев пригрозил Ирану, что в противном случае его руководство "будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов".

По данным МИД Незалежной, для ударов по критической инфраструктуре страны якобы задействуются беспилотные летательные аппараты иранского производства. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал своих европейских коллег ввести санкции против Ирана.