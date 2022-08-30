WP: Первая партия беспилотников из Ирана прибыла в Россию

Иран поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил The Washington Post.

По данным издания, первая партия БПЛА из Ирана была доставлена в Россию ещё 19 августа. В частности, в страну прибыли два типа беспилотников, которые могут нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели. Вероятно, речь идёт об аппаратах Shahed 129 и Shahed 191, а также Mohajer-6. Поставка была осуществлена в рамках соглашения о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.