Союзные войска отбили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе села Кодемы в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Лайф писал, что в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.