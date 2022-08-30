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30 августа, 09:26

Басурин заявил об отражённой попытке контрнаступления ВСУ в районе Кодемы

Союзные войска отбили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе села Кодемы в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Войска уничтожили 30 человек и 20 танков противника, добавил Басурин.

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Ранее Лайф писал, что в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков

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