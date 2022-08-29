Попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном с треском провалилась
В Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном
ВСУ пытались перейти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но потерпели сокрушительное поражение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В понедельник в течение дня по прямому указанию [президента Украины Владимира] Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. Попытка наступательных действий провалилась", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. Удары были осуществлены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
ТАСС / Гердо Владимир