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Опубликовано 29 августа 2022, 17:26
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Попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном с треском провалилась

В Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

ВСУ пытались перейти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но потерпели сокрушительное поражение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В понедельник в течение дня по прямому указанию [президента Украины Владимира] Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. Попытка наступательных действий провалилась", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. Удары были осуществлены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

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ТАСС / Гердо Владимир

Варвара Романова
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