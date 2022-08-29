Росгвардия задержала бойцов "Правого сектора" и нашла схроны с иностранной артиллерией

Два сторонника нацформирования "Правый сектор"* были задержаны сотрудниками спецназа Росгвардии в Луганской Народной Республике. Также работники спецслужбы обнаружили шесть схронов с иностранными снарядами и гранатомётами, сообщили в пресс-центре ведомства.

"В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещённой организации "Правый сектор", — уточнили в Росгвардии.

В обнаруженных схронах было найдено девять гранатомётов, в том числе иностранных (АТ-4 КС-РС, М-136 А1, RBR) и около 150 боеприпасов к ним, а также шесть реактивных и около 200 артиллерийских снарядов. Также там находились зарубежные выстрелы VOG-17М RDX и более пяти килограммов взрывчатки.

По данным Минобороны РФ, российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. В том числе речь идёт о местах дислокации в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.