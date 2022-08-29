Уругвайский футболист Маричаль прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Защитник уругвайского клуба "Насьональ" Николас Маричаль прилетел в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с "Динамо". Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что бело-голубые уже согласовали условия соглашения с 21-летним футболистом. При этом сумма трансфера составит четыре миллиона долларов.

Маричаль выступает за взрослую команду "Насьоналя" с января 2021 года. В составе клуба он провёл 65 матчей, не отметившись результативными действиями.