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29 августа, 14:16

Уругвайский футболист Маричаль прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Защитник уругвайского клуба "Насьональ" Николас Маричаль прилетел в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с "Динамо". Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что бело-голубые уже согласовали условия соглашения с 21-летним футболистом. При этом сумма трансфера составит четыре миллиона долларов.

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Маричаль выступает за взрослую команду "Насьоналя" с января 2021 года. В составе клуба он провёл 65 матчей, не отметившись результативными действиями.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в семи матчах 13 очков. Его опережают "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Сочи".

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Getty Images / Ernesto Ryan

Роман Фейгин

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