Хорватский полузащитник Моро перешёл из "Динамо" в итальянскую "Болонью"
Хорватский полузащитник столичного "Динамо" Никола Моро стал игроком итальянского клуба "Болонья", сообщает пресс-служба бело-голубых.
Моро будет выступать за итальянский клуб в аренде до конца нынешнего сезона. При этом у "Болоньи" также имеется право выкупа полузащитника.
За "Динамо" Моро выступал с весны 2020 года, проведя в общей сложности 66 матчей в составе бело-голубых, в которых он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.
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ФК "Динамо" Москва