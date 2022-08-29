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29 августа, 10:10

Хорватский полузащитник Моро перешёл из "Динамо" в итальянскую "Болонью"

Хорватский полузащитник столичного "Динамо" Никола Моро стал игроком итальянского клуба "Болонья", сообщает пресс-служба бело-голубых.

Моро будет выступать за итальянский клуб в аренде до конца нынешнего сезона. При этом у "Болоньи" также имеется право выкупа полузащитника.

Полузащитник Моро уехал из расположения "Динамо" для перехода в "Болонью"

Полузащитник Моро уехал из расположения "Динамо" для перехода в "Болонью"

За "Динамо" Моро выступал с весны 2020 года, проведя в общей сложности 66 матчей в составе бело-голубых, в которых он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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