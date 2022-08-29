Хорватский полузащитник Моро перешёл из "Динамо" в итальянскую "Болонью"

Моро будет выступать за итальянский клуб в аренде до конца нынешнего сезона. При этом у "Болоньи" также имеется право выкупа полузащитника.

За "Динамо" Моро выступал с весны 2020 года, проведя в общей сложности 66 матчей в составе бело-голубых, в которых он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.