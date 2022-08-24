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24 августа, 10:43

Полузащитник Моро уехал из расположения "Динамо" для перехода в "Болонью"

Хорватский полузащитник Никола Моро покинул расположение столичного "Динамо" для завершения перехода в итальянскую "Болонью". Об этом пишет "Чемпионат".

По данным источника, клубы подпишут арендное соглашение с возможным правом выкупа игрока. В договоре также будет прописана стоимость возможного выкупа — 6 миллионов евро, однако он не будет обязательным.

Итальянская "Болонья" хочет приобрести полузащитника "Динамо" Моро

Итальянская "Болонья" хочет приобрести полузащитника "Динамо" Моро

За "Динамо" Моро выступает с весны 2020 года, проведя в общей сложности 66 матчей в составе бело-голубых, в которых он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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