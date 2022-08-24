Полузащитник Моро уехал из расположения "Динамо" для перехода в "Болонью"

Хорватский полузащитник Никола Моро покинул расположение столичного "Динамо" для завершения перехода в итальянскую "Болонью". Об этом пишет "Чемпионат".

По данным источника, клубы подпишут арендное соглашение с возможным правом выкупа игрока. В договоре также будет прописана стоимость возможного выкупа — 6 миллионов евро, однако он не будет обязательным.